Акции Сбербанка России обновили очередной исторический максимум и торгуются на Московской бирже выше 242 рублей.

Рост котировок крупнейшего банка страны продолжается с начала года. За время январских каникул его бумаги подорожали более чем на 7%, капитализация выросла до 5,22 трлн рублей. Основной фондовый индекс МосБиржи за это время подрос на 6%.



Поддержку российскому рынку оказывает растущая цена на нефть. Во вторник, 9 января, баррель марки Brent стоил 67,7 доллара. Акции Сбербанка выросли на 1,38%, к 14:00 мск их стоимость достигла 242,13 рубля. Его префы торгуются на уровне 204,7 рубля, увеличившись в цене на 0,59%.

«Каких-то значимых событий на рынке нет. Мы наблюдаем укрепление рубля и на этом фоне фиксируем рост притока средств в фонды, инвестирующие в российские бумаги. Сбербанк традиционно является основным бенефициаром этого притока», — говорит начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов.

Он напоминает, что, по оценкам некоторых инвестбанков, стоимость акций Сбербанка может достигнуть 300 рублей и выше. В частности, самый оптимистичный прогноз JP Morgan — 335 рублей за акцию, «ВТБ Капитал» прогнозирует рост котировок Сбербанка до 320 рублей за бумагу.