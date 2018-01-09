«АК БАРС» Банк открыл ПАО «НЕФАЗ» кредитную линию с лимитом в 600 млн рублей РФ. Целью привлечения кредита является пополнение оборотных средств предприятия.

Срок действия договора об открытии кредитной линии составит не более 36 месяцев, срок пользования траншем - не более 12 месяцев. Залог в договоре кредитной линии не предусмотрен. Поручительство под вознаграждение в размере 27 млн рублей РФ предоставил КАМАЗ.

Нефтекамский автозавод (ПАО «НЕФАЗ») входит в группу предприятий ПАО «КАМАЗ» и является крупнейшим в России заводом по производству спецнадстроек на шасси КАМАЗ.