Сервис денежных переводов Western Union заплатит штраф в размере 60 млн долларов Департаменту финансовых услуг Нью-Йорка (DFS), чтобы урегулировать обвинения в том, что компания более 10 лет не предпринимала эффективных мер по борьбе с отмыванием денег.

Как передает собкор Банки.ру в Брюсселе, по мнению DFS, руководство Western Union «поставило прибыль перед обязанностями компании по выявлению и предотвращению отмывания денег и мошенничества». Топ-менеджмент Western Union также игнорировал подозрительные трансакции в китайских отделениях компании.

Расследование DFS показало, что, по крайней мере, с 2004-го по 2012 годы, компания не выполняла и не поддерживала эффективную программу борьбы с отмыванием денег, чтобы сдерживать, обнаруживать и сообщать о предполагаемом мошенничестве, отмывании денег и незаконных схемах «структурирования» — разделение большой суммы на более мелкие трансакции.



В рамках урегулирования Western Union должна предоставить письменный план в течение 90 дней, призванный обеспечить постоянную работу программ борьбы с отмыванием денег и борьбы с мошенничеством.