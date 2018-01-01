Выплаты кредиторам Анкор Банка по состоянию на 1 декабря 2017 года составили 19,86 млн рублей, сообщает АСВ.



«В период с 23 ноября 2017 года по 28 февраля 2018 года конкурсным управляющим осуществляются расчеты с кредиторами банка первой очереди, чьи требования включены в реестр кредиторов банка. По состоянию на 1 декабря удовлетворены требования кредиторов первой очереди, чьи требования включены в реестр, в размере 0,38% суммы установленных требований указанных кредиторов на общую сумму 19 млн 864 тысяч рублей», — говорится в документе.

В соответствии с утвержденным комитетом кредиторов порядком конкурсным управляющим 30 октября и 18 декабря 2017 года проведены электронные торги имуществом банка (банковское оборудование и мебель) в форме открытого аукциона, которые признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на приобретение.

В отчетный период с баланса банка списано имущество, которое невозможно реализовать (банковское оборудование и мебель) балансовой стоимостью менее 100 тыс. рублей, на общую сумму 1 млн 198 тыс. (без учета амортизационных отчислений).

Конкурсным управляющим осуществляются мероприятия по взысканию ссудной задолженности с должников банка в судебном порядке. По состоянию на 1 декабря конкурсным управляющим в суды подано 143 иска на общую сумму 502 млн 931 тыс. рублей, из которых удовлетворено 85 исков на общую сумму 269 млн 795 тыс., отказано в удовлетворении трех исков на общую сумму 341 тыс. На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждены 42 исполнительных производства на общую сумму 26 млн 750 тыс. рублей, из которых прекращено четыре исполнительных производства на сумму 330 тыс., 10 исполнительных производств на общую сумму 6 млн 270 тыс. завершены актами о невозможности взыскания задолженности.