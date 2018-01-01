Платежная система Visa объявила о прекращении обслуживания предоплаченных биткоин-карт в Европе из-за разногласий со своим европейским партнером Wave Crest, сообщает Innov.ru . Такие карты позволяют пополнять баланс в криптовалюте, а потом расплачиваться евро, британскими фунтами и американскими долларами.



Wave Crest получил требование от Visa немедленно закрыть все счета, открытые по программам предоплаченных дебетовых карт. В Visa Europe объяснили это разрывом отношений с партнером из-за несоответствия компании правилам работы платежной системы. Все другие эмитенты карт Visa могут продолжать выпуск криптовалютных карт.

Сразу три провайдера — американская компания BitPay, британская Cryptopay и германская Bitwala с объявили в связи с произошедшим, что прекращают обслуживать биткоин-карты своих европейских пользователей, выпущенные по программам Visa и Wave Crest, и возвращают все остатки средств на балансах их счетов. Американский и британский провайдеры уже ведут переговоры о выпуске карт с другими компаниями.