Южная Корея проводит проверку шести банков на предмет предоставления клиентам услуг, связанных с куплей—продажей и обменом криптовалюты, в том числе — числе биткоина. Об этом сообщили в понедельник южнокорейские финансовые службы, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Совместная проверка Комиссией по финансовым услугам (FSC) и Службой финансового надзора (FSS) должна показать, соблюдают ли банки правила борьбы с отмыванием денег и используют ли реальные данные для счетов своих клиентов.

Под проверку попали следующие корейские банки: NH Bank, Industrial Bank of Korea, Shinhan Bank, Kookmin Bank, Woori Bank и Korea Development Bank.

«Криптовалюта в настоящее время не может полноценно функционировать как средство платежа и используется в незаконных целях, таких как отмывание денег, мошенничество и мошеннические операции с инвесторами», — цитирует Reuters слова представителя FSC.

