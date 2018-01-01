С начала 2018 года Банк России переходит к пропорциональному регулированию банковской системы, напоминает пресс-служба регулятора.

В течение года банки должны будут принять решение — либо увеличить капитал до 1 млрд рублей и работать по универсальной лицензии, либо перейти на базовую лицензию (минимальный размер капитала — 300 млн рублей). Переходный период будет завершен к 1 января 2019 года. Банки с базовой лицензией получат существенные регуляторные послабления, для них будет действовать упрощенный порядок отчетности.



Что касается системно значимых банков, на которые приходится свыше 60% активов российского банковского сектора, то им 2018 год принесет несколько важных новаций. Для них регулятор вводит второй из двух нормативов ликвидности, предусмотренных «Базелем 3», — норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования, NSFR). Этот показатель рассчитывается как отношение имеющегося в наличии стабильного фондирования к его необходимому объему. Минимальное значение норматива установлено на уровне 100%. Кроме того, для этой группы банков с 1 января повышается минимальный норматив краткосрочной ликвидности (LCR) — с 80 до 90%. Он рассчитывается как отношение высоколиквидных активов банков к чистым оттокам денежных средств в течение 30 дней.

Также с нового года в соответствии с «Базелем 3» повышаются надбавки к достаточности банковского капитала. Для всех банков надбавка к нормативам для поддержания достаточности капитала вырастет до 1,875%. Дополнительная надбавка за системную значимость составит 0,65% (она применяется для всех 11 системно значимых российских банков).

Кроме того, с 1 января 2018 года для всех банков будет обязательным к применению Международный стандарт финансовой отчетности (МСФО) 9, который заменит МСФО 39.

Наконец, Агентство по страхованию вкладов увеличит базовую ставку взносов в фонд страхования вкладов с 0,12% до 0,15% расчетной базы (среднего остатка вкладов за квартал).