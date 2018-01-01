Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее правила предоставления субсидий из бюджета банкам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСБ на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке.



Правилами определяются цели, условия и порядок предоставления субсидий на эти цели.



Основные условия предоставления субсидий — конечная ставка для субъектов МСБ не выше 6,5% годовых, размер субсидируемой процентной ставки составляет 3,5% годовых для субъектов малого предпринимательства, 3,1% — для субъектов среднего предпринимательства, срок льготного кредита не более 10 лет — на инвестиционные цели и не более 3 лет — на оборотные цели.

Уполномоченные банки смогут заключать кредитные договоры с субъектами МСБ на реализацию проектов, предусматривающих приобретение или создание основных средств в одной или нескольких приоритетных отраслях по утверждённому перечню, или на пополнение оборотных средств на реализацию проекта в одной или нескольких приоритетных отраслях по утверждённому перечню.

Устанавливаются также условия отбора уполномоченных банков, в том числе: опыт кредитования субъектов МСБ в течение последних трёх календарных лет; соблюдение установленных Банком России обязательных нормативов; отсутствие задолженностей по налогам и по возврату субсидий перед бюджетной системой; является российским юридическим лицом, в уставном капитале которого доля участия иностранных юридических лиц в совокупности не превышает 50%; не получает средства из федерального бюджета на основании других нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на аналогичные цели.