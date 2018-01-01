Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о начале эмиссии первых 100 млн единиц новой национальной криптовалюты, которая уже получила название el petro, передает ТК «Звезда».
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о начале эмиссии первых 100 млн единиц новой национальной криптовалюты, которая уже получила название el petro, передает ТК «Звезда».
«Я приказал провести эмиссию 100 миллионов el petro, поддержанных всем венесуэльским богатством. Каждый el petro будет иметь стоимость барреля венесуэльской нефти», — цитирует Мадуро телеканал VTV.
Впервые о решении создать собственную криптовалюту глава Венесуэлы заявил в начале декабря. Он отметил, что использование данной технологии может помочь преодолеть финансовую блокаду страны.
Кроме того, Мадуро подчеркнул, что поддержкой новой криптовалюты будут имеющиеся у страны запасы нефти, золота и бриллиантов.
«Акт о рождении el petro будет представлен 14 января», — заключил глава Венесуэлы.
Также в венесуэльском Министерстве финансов сообщили, что el petro необходима для осуществления финансовых трансакций, а также для поиска новых способов финансирования.
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