Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о начале эмиссии первых 100 млн единиц новой национальной криптовалюты, которая уже получила название el petro, передает ТК «Звезда» .

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о начале эмиссии первых 100 млн единиц новой национальной криптовалюты, которая уже получила название el petro, передает ТК «Звезда» .



«Я приказал провести эмиссию 100 миллионов el petro, поддержанных всем венесуэльским богатством. Каждый el petro будет иметь стоимость барреля венесуэльской нефти», — цитирует Мадуро телеканал VTV.

Впервые о решении создать собственную криптовалюту глава Венесуэлы заявил в начале декабря. Он отметил, что использование данной технологии может помочь преодолеть финансовую блокаду страны.

Кроме того, Мадуро подчеркнул, что поддержкой новой криптовалюты будут имеющиеся у страны запасы нефти, золота и бриллиантов.

«Акт о рождении el petro будет представлен 14 января», — заключил глава Венесуэлы.

Также в венесуэльском Министерстве финансов сообщили, что el petro необходима для осуществления финансовых трансакций, а также для поиска новых способов финансирования.