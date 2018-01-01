Крупнейшие криптовалютные биржи — Binance, Bitfinex, Tether, Bittrex — временно не регистрируют новых пользователей.

Торговые площадки объясняют данные действия наплывом пользователей и неготовностью к этому инфраструктуры.

Между тем в Интернете уже появилась информация о продаже аккаунтов данных бирж.

Примечательно, что в эти дни стало известно, что пользователь Reddit под ником moodyrocket приобрел «подержанный» кошелек через eBay. Через некоторое время его сбережения — 34 тыс. долларов — бесследно исчезли с кошелька. «Все мои сбережения одновременно были переведены на какой-то адрес. Я не совсем понимаю, как это возможно, так как я неделю не пользовался своим Ledger. Не знаю что делать. Кто-нибудь, пожалуйста, помогите», — написал он.

Отметим, что в октябре прошлого года стало известно, что группа неизвестных, предположительно цыгане, на улице Обнинска продала с рук местному жителю под видом биткоинов несколько монет.