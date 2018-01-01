Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова считает бюджет 2017 года для России достаточно удачны.
Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова считает бюджет 2017 года для России достаточно удачны.
«Он оказался более успешным, чем бюджеты предыдущих двух лет, — рассказала в интервью «Российской газете»
По ее словам, более высокая цена на нефть по сравнению с той, что планировали, дала возможность мобилизовать в бюджет больше доходов.
«Мы на данный момент оцениваем их поступление примерно на 240—270 миллиардов рублей больше запланированного. И ожидаем, что дефицит будет меньше заложенного в законе о бюджете. По нашим оценкам, 1,8—1,9% ВВП», — сказала Голикова.
Говоря о перспективах бюджета 2018 года, глава Счетной палаты пояснила, что оснований, чтобы он исполнялся стабильно и по доходам, и по расходам, достаточно. «Для этого созданы все механизмы, включая защитные. И весь январь будет проводиться дополнительная работа, чтобы уже с 1 февраля начать перечислять запланированные целевые средства, которые предназначены регионам. А финансирование федеральных министерств и ведомств началось уже с 1 января», — заявила глава ведомства.
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