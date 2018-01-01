Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова считает бюджет 2017 года для России достаточно удачны.



«Он оказался более успешным, чем бюджеты предыдущих двух лет, — рассказала в интервью «Российской газете»

По ее словам, более высокая цена на нефть по сравнению с той, что планировали, дала возможность мобилизовать в бюджет больше доходов.

«Мы на данный момент оцениваем их поступление примерно на 240—270 миллиардов рублей больше запланированного. И ожидаем, что дефицит будет меньше заложенного в законе о бюджете. По нашим оценкам, 1,8—1,9% ВВП», — сказала Голикова.

Говоря о перспективах бюджета 2018 года, глава Счетной палаты пояснила, что оснований, чтобы он исполнялся стабильно и по доходам, и по расходам, достаточно. «Для этого созданы все механизмы, включая защитные. И весь январь будет проводиться дополнительная работа, чтобы уже с 1 февраля начать перечислять запланированные целевые средства, которые предназначены регионам. А финансирование федеральных министерств и ведомств началось уже с 1 января», — заявила глава ведомства.

