Немецкий Deutsche Bank прогнозирует потерю не менее 1,5 млрд евро после внесения изменений в налоговый кодекс США. Это означает, что банк не получит прибыль за 2017 год, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Аналитики ожидали, что банк сообщит о чистой прибыли в размере 1,3 млрд евро, согласно опросу, проведенному изданием The Finincial Times. Примечательно, что в конце торгов 5 января акции Deutsche Bank снизились примерно на 5%.

«Реакция стоимости акций говорит сама за себя. Инвесторы разочарованы», — цитирует слова одного из трейдеров во Франкфурте Reuters.

Банк также анонсировал сведения, что его выручка от продаж в IV квартале снизилась на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне снижения волатильности рынка и снижения активности клиентов.

Deutsche Bank должен опубликовать отчет за IV квартал и за весь 2017 год в начале февраля. В 2016 году чистый убыток банка составил 1,4 млрд евро, а в 2015 году — 6,8 млрд евро.