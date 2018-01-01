Банк России приступил к разработке кодекса этического поведения для участников финансового рынка, сообщил РБК директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.



«Задача кодекса — закрепить правила добросовестного поведения на финансовом рынке, чтобы обеспечить клиентам получение стандартизированных услуг в рамках общих принципов, исключить возможность двойного толкования тех или иных вопросов, а в конечном итоге — способствовать формированию цивилизованного, конкурентоспособного рынка, — пояснил Лях. — Например, в кодексе будет четко прописано, что недобросовестными практиками помимо манипулирования и инсайдерской торговли являются введение клиента в заблуждение недобросовестными аналитическими рекомендациями, сообщение о том, что позиция открыта, когда на самом деле не открывалась, рекомендации покупать бумагу, которую сам участник покупать не планирует, а порой продает».

Кодекс будет носить рекомендательный характер и закреплять общие подходы к оказанию финансовых услуг профессиональными участниками и аналитиками, уточнил Валерий Лях. «Несоблюдение кодекса не будет приводить к юридическим последствиям, но в конечном счете будет отрицательно влиять на репутацию участника рынка, а следовательно, и на доверие к нему розничного клиента и коллег по цеху», — отмечает Валерий Лях. По его словам, кодекс планируется внедрить в 2018 году.

Опрошенные РБК эксперты считают обоснованной разработку дополнительных норм добросовестного поведения на российском финансовом рынке. «Таким образом регулятор рассчитывает закрепить для российских участников практики, действующие для развитых рынков, — считает гендиректор УК «Спутник» Александр Лосев. — Это попытка сделать российский рынок более регулируемым, убрать возможность двойного толкования фактов».

«Кодекс позволит урегулировать ситуации, которые не подпадают напрямую под действие нормативных актов или стандартов, — считает президент саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» Василий Заблоцкий. — Это, например, недобросовестная конкуренция, умолчание об условиях предоставления услуги, увод клиентов покидающим компанию менеджером и так далее».