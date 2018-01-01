Решение суда означает, что с арестом собственности столкнулись уже трое из пяти самых состоятельных предпринимателей Украины.
Суд на Кипре заморозил активы самого богатого жителя Украины, владельца холдинга «СКМ» Рината Ахметова на сумму 820 млн долларов. Об этом 5 января сообщила газета Financial Times, в руки корреспондентов которой попало постановление окружного суда Никосии. Оно было принято еще 27 декабря 2017 года по делу, связанному с приватизацией крупнейшего на Украине оператора фиксированной связи компании «Укртелеком».
Среди активов бизнесмена, которые потенциально оказались затронуты этим решением, издание называет и квартиру в жилом комплексе One Hyde Park в лондонском районе Найтсбридж, которая на момент приобретения ее Ахметовым считалась самым дорогим объектом недвижимости в мире.
FT указывает на то, что решение суда в кипрской столице означает, что с арестом собственности столкнулись уже трое из пяти самых состоятельных предпринимателей Украины, поскольку в минувшем декабре Высокий суд Лондона принял решение о замораживании активов экс-совладельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму более 2,5 млрд долларов.
В октябре Хозяйственный суд Киева отменил приватизацию «Укртелекома», принял решение расторгнуть соответствующий договор купли-продажи между Фондом государственного имущества Украины (ФГИ) и компанией «ЕСУ» Ахметова. В начале 2011 года ФГИ Украины продал «Укртелеком» за 10,575 млрд гривен (по курсу на тот момент — 1,32 млрд долларов) компании «ЕСУ» — украинской «дочке» австрийской EPIC, которая, в свою очередь, принадлежала пяти физическим лицам — гражданам Австрии. ФГИ обозначил условия торгов таким образом, что в них не смогли принять участие крупные иностранные компании — Deutsche Telekom, FransTelecom, Nortelecom, «Связьинвест» и VimpelCom.
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