Суд на Кипре заморозил активы самого богатого жителя Украины, владельца холдинга «СКМ» Рината Ахметова на сумму 820 млн долларов. Об этом 5 января сообщила газета Financial Times, в руки корреспондентов которой попало постановление окружного суда Никосии. Оно было принято еще 27 декабря 2017 года по делу, связанному с приватизацией крупнейшего на Украине оператора фиксированной связи компании «Укртелеком».



Среди активов бизнесмена, которые потенциально оказались затронуты этим решением, издание называет и квартиру в жилом комплексе One Hyde Park в лондонском районе Найтсбридж, которая на момент приобретения ее Ахметовым считалась самым дорогим объектом недвижимости в мире.

FT указывает на то, что решение суда в кипрской столице означает, что с арестом собственности столкнулись уже трое из пяти самых состоятельных предпринимателей Украины, поскольку в минувшем декабре Высокий суд Лондона принял решение о замораживании активов экс-совладельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму более 2,5 млрд долларов.

В октябре Хозяйственный суд Киева отменил приватизацию «Укртелекома», принял решение расторгнуть соответствующий договор купли-продажи между Фондом государственного имущества Украины (ФГИ) и компанией «ЕСУ» Ахметова. В начале 2011 года ФГИ Украины продал «Укртелеком» за 10,575 млрд гривен (по курсу на тот момент — 1,32 млрд долларов) компании «ЕСУ» — украинской «дочке» австрийской EPIC, которая, в свою очередь, принадлежала пяти физическим лицам — гражданам Австрии. ФГИ обозначил условия торгов таким образом, что в них не смогли принять участие крупные иностранные компании — Deutsche Telekom, FransTelecom, Nortelecom, «Связьинвест» и VimpelCom.