Основатель Facebook Марк Цукерберг рассказал о том, что в будущем в социальной сети может появиться возможность использования криптовалют.

По его словам, в последнее время образовались два важных контр-тренда — шифрование информации и криптовалюты, и оба тренда «отнимают власть у централизованных систем и возвращают ее в руки народа».

«Но из-за этого их может быть сложнее контролировать. Я заинтересован в углубленном изучении позитивных и негативных аспектов этих технологий и в том, как их лучше было бы использовать в наших сервисах»,— написал господин Цукерберг на своей странице в Facebook.



Ранее специалисты Morgan Stanley пришли к выводу, что курс самой популярной криптовалюты — биткона — может упасть до минимальных значений. Это произойдет, если биткон не начнут использовать как платежное средство. Сейчас его принимают только три ритейлера из 500 крупнейших мировых онлайн-магазинов.