Bank of Cyprus планирует выпустить биометрические EMV-карты. Данные карты используют технологию распознавания отпечатков пальцев вместо PIN-кода для аутентификации владельца, сообщает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Банк в партнерстве с компанией Gemalto станет первым финансовым учреждением в мире, внедрившим данный вид банковских карт. Биометрическая сенсорная карта сможет работать с уже имеющимися платежными терминалами, установленными по всей стране. Сама карта будет заряжаться от платежного терминала и не требует встроенной батареи.

Для получения карты клиенты Bank of Cyprus должны посетить отделение банка, чтобы пройти процесс регистрации отпечатков пальцев через специальный планшет Gemalto.