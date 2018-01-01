Приравнять компании, которые не гарантируют обещанной гражданам доходности вложений, к финансовым пирамидам, а наказание за их организацию увеличить до 10 лет лишения свободы — такие поправки в УК предлагает внести Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров, пишет газета «Известия» . Документ отправлен в Центробанк и Минфин. В регуляторе уже поддержали инициативу. Ужесточение наказания за финансовое мошенничество необходимо, как и механизм компенсации потерь, считают эксперты.



Максимальный срок лишения свободы за создание финансовых пирамид сейчас равен шести годам. Такое наказание предусмотрено в ст. 172.2 Уголовного кодекса. В Федеральном общественно-государственном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров предлагают ужесточить меру наказания и увеличить срок тюремного заключения до 10 лет. В фонде уже подготовили соответствующие поправки в УК и отправили их в ЦБ и Минфин. Документ есть у «Известий», его получение подтвердили в регуляторе.

Фонд по защите прав вкладчиков и акционеров — это некоммерческая организация, которая выплачивает компенсации вкладчикам, пострадавшим от противоправных действий нелицензированных финансовых компаний. Структура работает с 1995 года. Там посчитали, что статья за организацию финпирамид не работает из-за недостаточно жестких санкций. Фактически на мошенников не действует страх перед неотвратимостью наказания по УК за организацию финансовых пирамид, рассказали «Известиям» в фонде.

Еще один аргумент фонда в пользу ужесточения наказания за организацию финпирамид состоит в том, что на практике компании, привлекающие от граждан деньги, часто вкладывают их в неликвидные активы связанных организаций. Из-за этого россияне теряют деньги.

Центробанк в 2015 году обнаружил 200 пирамид, в 2016-м — 180, в 2017-м — 130, рассказали «Известиям» в пресс-службе Банка России. Ущерб граждан от финансовых пирамид на конец декабря превышает 20 млрд рублей, подсчитали в МВД. В производстве следственных органов находится около 200 уголовных дел о финансовых пирамидах.

В Фонде по защите прав вкладчиков и акционеров предложили еще одну новеллу, рассказал представитель организации. Нужно обязать компании, привлекающие средства граждан, обеспечивать обязательства по доходности вложений, принятые при заключении договора на обслуживание.

«Все компании, которые этого не делают, должны приравниваться к финпирамидам. Все эти меры позволят более активно привлекать мошенников к ответственности», — убеждены в фонде.