Правительство США заблокировало сделку по продаже американской компании MoneyGram финансовому подразделению китайского гиганта Alibaba, Ant Financial.

В совместном заявлении Ant Financial и MoneyGram заявили, что им пришлось отказаться от сделки после того, как стороны не смогли «получить требуемое одобрение от комитета по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах, несмотря на их активные усилия», передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Сумма сделки, о которой было объявлено еще в начале 2017 года, должна была составить 1,2 млрд долларов.

Весной прошлого года американские сенаторы написали письмо министру финансов США с требованием заблокировать сделку, ссылаясь на угрозы национальной безопасности страны.

По информации источников, близких к сделке, комитет в своем решении сослался на соображения безопасности в отношении поглощения.

С прошлого года Америка ужесточает свою позицию в отношении деловых контактов с Китаем. Так, в октябре 2017 года США заблокировали продажу US Lattice Semiconductor за 1,3 млрд долларов китайским корпорациям Canyon Bridge Capital Partners.

Штаты также выступили против покупки China Oceanwide Holdings Group страховой компании Genworth Financial.

Американский Citi выступал консультантом по сделке для Ant Financial, а Bank of America Merrill Lynch — для MoneyGram.