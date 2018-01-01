Немецкий Deutsche Bank возобновляет докризисные выплаты по бонусам за 2017 год и повышает заработную плату в некоторых подразделениях. Об этом объявил в интервью газете Boersen-Zeitung генеральный директор банка Джон Крайен, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Бонусные выплаты в Deutsche Bank упали до 546 млн евро в 2016 году с 2,4 млрд евро годом ранее, что стало результатом многомиллиардного юридического штрафа за продажу «токсичных» ипотечных ценных бумаг во время кризиса и глобальной реструктуризации бизнеса.

«Мы всегда говорили, что в 2017 году вернемся к нашей нормальной системе компенсации. И мы также повысим зарплаты в некоторых подразделениях», — цитирует Крайена Reuters.

На решение Deutsche Bank также повлияло заявление Банка Англии, который после Brexit планирует дать возможность крупным иностранным банкам быть представленными на британском финансовом рынке как филиалы, а не как дочерние компании.