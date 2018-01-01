Альфа-Банк уведомил предприятия ВПК о прекращении их обслуживания из-за санкций, рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый зампред совета директоров банка Олег Сысуев.



Сысуев подчеркнул, что речь идет не о моментальном разрыве отношений, а о «максимальном сокращении рисков».

По словам топ-менеджера банка, «оборонка» составляла значительную часть кредитного портфеля банка.

Ранее основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман сообщил Forbes, что из-за западных санкций банк перестает работать с оборонными предприятиями. «Ну что делать. Конечно, мы оттуда ушли», — сказал он.

При этом Фридман добавил, что главным источником финансирования предприятий ВПК является государство.