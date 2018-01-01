Присоединение банка ВТБ 24 к ВТБ состоялось 1 января 2018 года.



«9 ноября 2017 года внеочередное общее собрание акционеров ВТБ приняло решение о реорганизации банка в форме присоединения к нему ВТБ 24. Весь розничный бизнес будет объединен под единым брендом ВТБ с 1 января 2018 года. Работа по объединению продуктовой линейки началась еще до момента присоединения. На данный момент в обоих банках уже действуют идентичные условия по ипотеке, потребительским кредитам, вкладам, малому бизнесу и так далее», — говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.

Клиенты ВТБ и ВТБ 24 могут бесплатно переводить средства между банками во всех дистанционных каналах обслуживания. Единым сайтом объединенного банка станет www.vtb.ru.

«Клиенты розничного бизнеса группы ВТБ смогут продолжить обслуживание в привычных офисах (объединенная розничная сеть возрастет до 1,3 тысячи точек), но уже под единым брендом. На прежних условиях им будут доступны продукты и услуги, ранее предоставленные в обоих банках. Переоформлять действующие договоры не потребуется», — заключили в ВТБ.

В октябре глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что присоединение ВТБ 24 к ВТБ и реорганизация бизнеса в Европе сэкономит группе до 18 млрд рублей в год.

Ранее президент — председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов отмечал , что юридическое объединение ВТБ и ВТБ 24 состоится 9 января 2018 года.