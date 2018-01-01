Центральный банк Великобритании уже в 2018 году может дать разрешение на введение в оборот национальной криптовалюты, сообщает газета Telegraph.



По данным издания, Банк Англии еще в феврале 2015 года создал специальную исследовательскую группу, в задачу которой входила проработка варианта введения в оборот криптовалюты, привязанной к фунту стерлингов. Специалисты регулятора сейчас изучают технологию электронных трансакций, используемую в операциях с биткоином и другими криптовалютами.

По словам представителя британского Центробанка, ожидается, что в следующем году исследовательская группа представит результаты работы.

Как пишет газета, глава британского ЦБ Марк Карни заявил на предрождественской встрече с парламентским финансовым комитетом, что наиболее интересной ему кажется «базовая технология» трансакций с криптовалютами. «Базовая технология представляет по-настоящему большой интерес. Мы в Банке Англии сейчас работаем с ней», — цитирует издание Карни.

Он добавил, что уже провел переговоры с другими центробанками по введению в оборот электронной валюты, подчеркнув, что технология блокчейн (база данных общего пользования, которая функционирует без централизованного руководства) для операций между главными финучреждениями может «благоприятно сказаться на финансовой стабильности и эффективности».

Ранее СМИ сообщали, что вариант введения в обращение национальной криптовалюты рассматривают также в Израиле и Швеции.