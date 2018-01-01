«Период охлаждения», в течение которого можно отказаться от навязанной или ненужной страховки, с 1 января в России увеличен с пяти рабочих дней до 14 календарных дней.



Как пояснял ЦБ, пяти рабочих дней недостаточно для того, чтобы гражданин успел обратиться в страховую компанию с заявлением об отказе от договора страхования.

Регулятор считает, что увеличение срока, предоставляющего возможность отказаться от договора добровольного страхования, позволит не только повысить защиту прав и законных интересов страхователей, но и снизить негативные последствия от недобросовестного поведения участников рынка.

Возможность в течение пяти рабочих дней вернуть полностью или частично уплаченную страховую премию появилась летом 2016 года. Она касалась практически всех популярных видов страхования.

Благодаря этому Банк России отметил снижение жалоб на навязывание дополнительных услуг при страховании: за семь месяцев 2017 года количество таких обращений уменьшилось почти в три раза в годовом выражении.

Как сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, РСА ввел практику «периода охлаждения» несколько лет назад, а затем она была закреплена решением ЦБ.

«Благодаря этой мере и запуску электронного полиса ОСАГО проблема навязывания дополнительных услуг (вместе с полисом ОСАГО) ушла в прошлое… По нашим данным, уже сейчас число жалоб на навязывание дополнительных услуг близко к нулю», — заявил он.

В то же время, по словам Юргенса, проблема осталась при предоставлении услуг банками при кредитовании. «Здесь 14-дневный срок «периода охлаждения» является промежуточным звеном», — сказал он.

«Дело в том, что «период охлаждения» здесь был также введен, однако многие кредитные организации обходят его, применяя так называемые кредитные схемы, при которых невозможно воспользоваться «периодом охлаждения», — пояснил Юргенс.

Он также сообщил, что сейчас эта проблема обсуждается на площадке экспертного совета Банка России совместно с ВСС и готовятся поправки к законодательству о потребкредите.

«Когда эти поправки будут приняты, проблема навязывания допуслуг будет окончательно решена», — заключил Юргенс.