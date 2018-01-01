Народный банк Китая представил план ограничения подачи электроэнергии для майнеров криптовалют. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Так как банк не может самостоятельно регулировать подачу электричества для майнеров, он будет обращаться к местным властям с просьбой ввести ограничения на использование электроэнергии для добытчиков криптовалют. Таким образом Народный банк постепенно снизит майнинг биткоинов в Китае.



В начале сентября Народный банк Китая запретил первичное размещение токенов криптовалют (ICO). В кредитной организации считают, что токены не являются платежными инструментами, выданными денежно-кредитными организациями. Китайским банкам также запретили предоставлять услуги для ICO.