Технические сбои в Сбербанке, произошедшие в конце 2017 года, были результатом масштабной трансформации банка, заявил зампред Сбербанка Станислав Кузнецов.



«У нас очень много систем, видимо, сделаны какие-то ошибки при новых внедрениях, и это цена скорости изменений. По каждому сбою проводится специальное расследование», — сказал он в интервью РИА Новости.

Кузнецов подчеркнул, что при сбое ситуационный центр банка фиксирует остановку определенного процесса, растет количество обращений в кол-центр, после чего устанавливается причина сбоя.



«Дальше происходит перевод системы на запасной вариант работы. Мы его называем stand-in. Это происходит очень быстро. Все переводится в другую фазу, а клиенты не должны догадаться, что у нас есть какие-то отклонения. В вашем понимании сбои — это когда все остановилось, а в нашем понимании сбои — это когда на проценты отклонилась скорость или обслуживания, или трансакций, или какого-то другого показателя. Мы отслеживаем любые метрики качества совершения наших трансакций», — отметил он.