Сбербанк России создал команды «белых» и «красных» хакеров, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов.



«Есть плохие, но есть и хорошие хакеры — «белые» и «красные», которые ищут и помогают устранить уязвимости. У нас есть свои команды хакеров. Они специально тестируют наши системы — и открыто, и скрытно. У нас это поставлено на промышленный поток, на этапах до внедрения, во время внедрения и после. Это небольшое подразделение, в которое входят высококвалифицированные специалисты в области кибербезопасности», — сказал Кузнецов в интервью РИА Новости.

По его словам, банк должен опережать инновационные попытки плохих хакеров и создавать правильную защиту у себя.

Он отметил, что Сбербанк планирует расширять бизнес по страхованию клиентов от киберрисков в феврале — марте. «Сейчас мы завершаем создание специальной платформы: она очень сложная и очень серьезная, это может стать прорывным направлением, когда наша платформа будет обеспечивать защиту банков и компаний от попыток любых атак. Занимаемся кибербезопасностью в новом формате чуть больше двух лет: после того как президентом Сбербанка Германом Грефом было принято решение полностью переконфигурировать службу безопасности. Он нам поставил задачу: «Объехать весь мир, собрать все лучшее и создать свое. Это было сделано», — сказал Кузнецов.

Кроме того, Сбербанк и Министерство внутренних дел создали рабочую группу по борьбе с хакерами. «Данных о мошенниках у нас накопилось очень много. Недавно мы провели совещание с МВД России, с новым руководителем БСТМ (Бюро специальных технических мероприятий) генералом Литвиновым по обсуждению совместных мероприятий по организации обмена информацией, который мог бы привести к серьезному сокращению преступности, мошеннических действий в нашей стране. Безусловно, с привлечением субъектов оперативно-разыскной деятельности, которыми являются МВД и ФСБ», — отметил он.

Также, как рассказал представитель Сбербанка, специалисты Bi.Zone, «дочки» банка, помогли Интерполу раскрыть мошенническую сеть в Китае. «Примерно около полутора месяцев назад Интерпол обратился к нам с просьбой помочь в расследовании мошеннической подсети, которая попала в зону видимости Интерпола. Четыре специалиста Bi.Zone в Сингапуре в составе Interpol Global Complex For Innovations в течение считанных дней распутали эту преступную сеть, обнаружили преступников на территории Китая, передали всю значимую информацию сотрудникам Интерпола, которые использовали ее для проведения оперативных мероприятий», — сообщил он.