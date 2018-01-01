ЦБ в 2017 году определился с планом введения многоуровневой банковской системы, согласно которой российские банки уже с 2018 года начнут разделяться на две категории по уровню капитала: кредитные организации с базовой лицензией и универсальные. Окончательное формирование новой парадигмы банковской системы произойдет 1 января 2019 года, передает РИА Новости.

В настоящее время все действующие банки считаются банками с универсальной лицензией, которая будет действовать до момента получения новой. По новым требованиям, минимальный размер капитала для получения универсальной лицензии установлен в размере 1 млрд рублей, для базовой лицензии — 300 млн рублей.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина указывала ранее на неоднородность банковской системы. По ее словам, малым и региональным банкам тяжело конкурировать с большими в привлечении ресурсов, и на них ложится большая регуляторная нагрузка. ЦБ рассчитывает, что пропорциональное регулирование сделает кредитные организации более устойчивыми и позволит банкам с базовой лицензией существенно поддержать кредитование малого бизнеса.

«Пропорциональное регулирование ограничивает риски, которые могут принимать на себя небольшие банки, но при этом к ним применяются более простые нормативные требования. И это обеспечит более справедливые условия для конкуренции», — отмечала Набиуллина.

1 января 2018 года — дата, с которой вводится требование для капитала банков в 1 млрд рублей как минимальное требование для банков с универсальной лицензией. Для таких банков требования будут применяться в полном объеме, для банков с базовой лицензией будет введено упрощенное регулирование.

При увеличении капитала до 1 млрд рублей банк с базовой лицензией сможет изменить ее на универсальную. При этом размер капитала банков с базовой лицензией не может превышать 3 млрд рублей.

По словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, перед выбором — повышать капитал и становиться банком с универсальной лицензией либо стать банком с базовой лицензией — встанут около 200 банков. Согласно информации на сайте ЦБ, в настоящее время в России насчитывается порядка 520 банков.

В рамках закона о разделении банковских лицензий на базовую и универсальную банки смогут выбрать также статус небанковских кредитных организаций (НКО) и даже микрофинансовых организаций (МФО), если они не дотянут по капиталу — и наоборот.

Предполагается, что для НКО минимальный размер уставного капитала будет установлен на уровне 90 млн рублей. В случае с МФО в ЦБ заявляли, что позволят им получить базовую лицензию при увеличении их капитала до 300 млн рублей.

По мнению вице-президента, старшего кредитного специалиста Moody's Ольги Ульяновой, движения МФО и НКО в банки, и наоборот, будут несущественными с точки зрения долей финансового рынка.