Анатолий Аксаков сообщил, что законопроект о регулировании сферы криптовалют планируется представить для более широкого обсуждения в середине января 2018 г. На данный момент пока неизвестно, когда документ будет внесен в Госдуму.

«Я думаю, что к середине января документ будет представлен общественности, а потом я допускаю, что на заседании экспертного совета при комитете Госдумы по финансовому рынку мы это обсудим. Это примерно в конце января», - цитирует агентство «Москва» Аксакова.

Напомним, 28 декабря 2017 г. в ходе заседания Общественного совета при Минфине была представлена первая версия законопроекта о регулировании криптовалют.