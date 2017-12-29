Энергия растрачивается на создание мемов о дорогих автомобилях и неуместные шутки.
Создатель Ethereum Виталик Бутерин считает, что криптосообщество движется в неправильном направлении.
По его словам, участники сообществ должны понимать разницу между внедрением позитивных изменений для общества и перемещением крупных денежных сумм. Энергия растрачивается на создание мемов о дорогих автомобилях и неуместные шутки, сообщает Inc.
Напомним, ранее Виталик Бутерин сравнил криптовалютную манию с крупнейшим в мире арт-аукционом. По его мнению, объем инвестиций в криптовалюты сравним с суммами, которые люди тратят на крупнейших мировых аукционах вроде Christie’s.
Оценить:
Нет комментариев