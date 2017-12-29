Создатель Ethereum Виталик Бутерин считает, что криптосообщество движется в неправильном направлении.

*All* crypto communities, ethereum included, should heed these words of warning. Need to differentiate between getting hundreds of billions of dollars of digital paper wealth sloshing around and actually achieving something meaningful for society. https://t.co/aNpEnBNGsA — Vitalik Buterin (@VitalikButerin) December 27, 2017

По его словам, участники сообществ должны понимать разницу между внедрением позитивных изменений для общества и перемещением крупных денежных сумм. Энергия растрачивается на создание мемов о дорогих автомобилях и неуместные шутки, сообщает Inc.

Напомним, ранее Виталик Бутерин сравнил криптовалютную манию с крупнейшим в мире арт-аукционом. По его мнению, объем инвестиций в криптовалюты сравним с суммами, которые люди тратят на крупнейших мировых аукционах вроде Christie’s.