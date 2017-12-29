Столичные полицейские разыскивают неизвестного, который похитил у двух человек 1 млн долларов, выдавая себя за кассира-операциониста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.



«Накануне в полицию поступило сообщение о мошенничестве на улице Садовая-Самотечная. Прибывшие полицейские обнаружили, что в помещении, оборудованном под операционную кассу, неизвестный, выдавая указанное помещение за кассу, якобы с целью осуществления валютно-обменной операции получил сумку с денежными средствами в сумме одного миллиона долларов, после чего закрыл окно кассы и с указанной сумкой скрылся», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.