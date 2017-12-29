В «АК БАРС» Банке запущена новогодняя акция* - клиенты банка – физические лица могут разменять банкноты (доллары США и евро) на монеты** того же государства без комиссии.

Предложение действует в головном офисе «АК БАРС» Банка в Казани по адресу Декабристов, д.1 с 25 декабря 2017 года по 31 января 2018 года включительно.

Подробные условия акции можно узнать на сайте Банка и по телефону горячей линии 8-800-2005-303 (звонок по России бесплатный).

* Организатор акции - ПАО «АК БАРС» БАНК.

** Количество монет ограничено.