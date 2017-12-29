Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщает о порядка 600 вкладчиков КБ «Канский», сведения о которых полностью или частично отсутствуют в реестре.



«С учетом результатов мероприятий по восстановлению надлежащего бухгалтерского учета и реального размера обязательств банка перед вкладчиками АСВ оперативно проинформирует вкладчиков, обратившихся с заявлениями о несогласии с размером страхового возмещения, о порядке и возможности внесудебного восстановления нарушенных бывшим руководством банка прав вкладчиков», — сказали в агентстве.

Приказом ЦБ у кредитной организации 13 декабря была отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

В ходе работы временной администрации были выявлены признаки серьезных нарушений федерального законодательства, выразившиеся в сокрытии от учета либо в ненадлежащем учете обязательств банка перед вкладчиками.

АСВ c 26 декабря осуществляет выплату возмещения по вкладам в соответствии с реестром, который сформирован в КБ «Канский» на основании данных о вкладах, соответствующих бухгалтерскому учету банка, переданному временной администрации его бывшим руководством.

В сформированный временной администрацией реестр обязательств банка перед вкладчиками включены соответствующие официальному балансу требования на общую сумму 1 млрд 788 млн рублей.

По состоянию на 28 декабря более 2 тыс. вкладчиков банка выплачено в качестве страхового возмещения около 1 млрд 200 млн рублей.