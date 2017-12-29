«Транснефть» подала заявление об отказе от жалобы на постановление апелляции, отменившей решение о незаконности сделки с производными финансовыми инструментами на сумму 66,5 млрд рублей со Сбербанком , говорится в материалах Арбитражного суда Московского округа, передает РАПСИ .

Нефтяная компания ранее сообщила, что Сбербанк и «Транснефть» достигли договоренности об урегулировании этого спора. «Условия урегулирования позволяют сторонам отказаться от продолжения судебного разбирательства. Сбербанк и «Транснефть» выражают надежду, что интерес профессионального сообщества, проявленный к указанному спору, будет способствовать формированию четких и понятных правил поведения на рынке производных финансовых инструментов», — отметила компания.

В ходе заседания Арбитражного суда Московского округа 30 ноября стороны сообщили, что ведут переговоры о прекращении судебного спора.

Девятый арбитражный апелляционный суд 30 августа по жалобе банка отменил решение Арбитражного суда Москвы от 21 июня.

Тогда суд признал недействительной сделку, заключенную между сторонами в рамках генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках, оформленную подтверждением от 27 декабря 2013 года. «Суд считает возможным применить зачет встречных однородных требований и установить, что с ПАО «Сбербанк» в пользу ПАО «Транснефть» в качестве применения последствий недействительности сделки в двусторонней реституции подлежит возврату сумма в размере 66,4 миллиарда рублей», – говорится в решение первой инстанции.

Как следует из текста судебного решения, Сбербанк предложил «Транснефти» заключить сделку валютный опцион с барьерным условием как средство снижения стоимости обслуживания облигационного займа. Арбитраж пришел к выводу о том, что ответчик не раскрыл в полной мере информацию об условиях сделки с истцом и механизма исполнения по ней, чрезмерно упростив до степени искажения сути информацию о последствиях заключенного договора.

Согласно доводам представителей «Транснефти», в силу отсутствия опыта и квалификации в сфере заключения сделок со сложными производными инструментами компания была не в состоянии самостоятельно оценить риски. Фактически, суд первой инстанции признал, что Сбербанк навязал контрагенту заключение договора на невыгодных для последнего условиях. В результате недобросовестного поведения ответчик получил сверхприбыль, говорится в решении. По мнению Сбербанка, до резкого увеличения курса доллара по отношению к рублю заключение сделки было выгодным для «Транснефти».