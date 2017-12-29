Сбербанк совместно с Российским квантовым центром (РКЦ) протестировал в Москве первую собственную линию связи, защищенную с помощью квантовой криптографии.

Специалистам удалось успешно передать на 25 километров данные с квантовой защитой между двумя московскими офисами банка. РКЦ и Сбербанк не просто обменивались квантовыми ключами, необходимыми для шифрования информации, но и самими данными, что переводит эту систему связи из категории перспективных проектов в число готовых бизнес-решений.

По словам Руслана Юнусова, гендиректора РКЦ, Сбербанк стал первой организацией, получившей установку квантовой защиты от РКЦ, которая уже готова для промышленной эксплуатации, сообщает РИА «Новости».

«Российские организации получат возможность использовать для защиты информации разработку именно из нашей страны, что важно для государства», — заявил Руслан Юнусов.

Серийный выпуск устройств квантовых коммуникаций планируется начать в следующем году.