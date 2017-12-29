Запущенный в декабре 2017 года рекламный ролик Сбербанка с известным певцом 90-х Аркадием Укупником неожиданно стал самым популярным видео в официальном YouTube-канале банка не только в текущем году, но и за все время существования данного канала.



Видео с Укупником, призванное популяризировать переводы через интернет-банк Сбербанка, на момент написания заметки набрало более 6,5 млн просмотров и более 500 комментариев на канале Сбербанке в YouTube.

На втором месте по популярности находится ролик «Важные слова». Ролик от декабря 2012 года набрал на сегодня более 5,7 млн просмотров. Он рассказывает о том, как быстро пополнить счет мобильного телефона, отправив СМС-сообщение на номер 900 через мобильный банк Сбербанка.

Закрывает топ-тройку видео «Сбербанк приветствует Apple Pay», которое было выпущено в октябре 2016 года. Этот ролик набрал 4,8 млн просмотров.

В пятерку самых популярных видео в YouTube-канале Сбербанка также затесался недавно анонсированный ролик со звездой КВН и «Вечернего Урганта» Александром Гудковым. Всего за неделю видео набрало более 4,3 млн просмотров. В нем Гудков открывает вклад в Сбербанке, обыгрывая известный интернет-мем «Вот где карту открывали, туда и идите».

Последний из выпущенных Сбербанком роликов — новогодний. За два дня его уже просмотрело более 650 тыс. человек.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru