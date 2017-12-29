С 13 по 14 декабря 2017 года компания «ПрограмБанк» приняла участие в практической программе повышения квалификации по XBRL-отчетности, которую провело «Агентство страховых новостей».
Актуальность темы превысила ожидания организаторов; в аудиторию, где проходило обучение, пришлось вносить дополнительные стулья. При этом больше половины собравшихся составили главные бухгалтеры и их заместители, в том числе, крупнейших страховых компаний России — «ВТБ Страхование», «РГС Жизнь», «Согласие», «Альфастрахование».
Доклад Генерального директора компании «ПрограмБанк» Евгения Хохлова был посвящен основным рискам, которые связаны с внедрением XBRL-отчетности в небанковской финансовой организации.
Докладчик отметил, что если раньше Банк России мог проверять только отдельные отчетные формы, то теперь он сможет анализировать все первичные данные организации, а при необходимости — исследовать, как отчетная форма соотносится с информацией от других участников рынка.
Соответственно любую ошибку оператора ЦБ теперь сможет трактовать как «сознательную фальсификацию отчетных данных». Или, в лучшем случае, «систематическую фальсификацию» (если ошибки возникают неоднократно).
Как известно, на банковском рынке именно «сдача недостоверной отчетности» в половине случаев указывается среди причин отзыва лицензии.
Все перечисленное показывает, что XBRL-отчетность — это не просто очередное законодательное требование, а принципиально новая задача для страховых компаний у профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Евгений Хохлов показал, как корректная организация бизнес-процесса сдачи отчетности снижает риск предоставления недостоверных данных.
Среди предлагаемых инструментов:
- Ранний контроль качества первичных данных.
- Декомпозиция работы между разными сотрудниками компании, распараллеливание процессов сбора первичных данных и проверки показателей.
- Средства автоматического контроля данных.
- Сохранение связей между показателями отчетности и источниками данных. Это позволяет максимально быстро локализовать и исправить ошибку.
Все эти инструменты реализованы в решении « ПрограмБанк.XBRL».
Учитывая сложность перехода на XBRL-отчетность, в разработке ПрограмБанка максимальное внимание уделено удобству работы бухгалтеров. Сдаваемые XBRL-показатели можно будет увидеть в привычной для бухгалтеров Excel-подобной форме, где уже отображаются все выявленные системой ошибки.
При этом данные в решении «ПрограмБанк.XBRL» можно сейчас загрузить в виде XML-отчетов, которые НФО ранее готовили для Банка России.
В настоящее время идет внедрение решения «ПрограмБанк.XBRL» в страховой компании «Ингосстрах».
Компания «ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке 28 лет.
Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — ПрограмБанк.ФронтОфис, ПрограмБанк.АБСи ПрограмБанк.БизнесАнализ, системы для инвестиционных компаний — Програмбанк.Инвест, страхового рынка — ПрограмБанк.Страхование, и микрофинансового рынка — ПрограмБанк.КредитМикро.
В 2016 году компания «ПрограмБанк» перевела на ЕПС и ОСБУ СПАО «Ингосстрах».
Согласно рейтингу российских поставщиков банковского программного обеспечения — IBS SalesLeagueTable — компания «ПрограмБанк» стабильно входит в перечень лучших поставщиков банковского ПО в России.
Среди клиентов компании: МФК «МигКредит», СПАО «Ингосстрах», Банк ВТБ, Дойче банк, НКЦ, Агентство по страхованию вкладов, компании «ВТБ Капитал» и «Ренессанс Капитал», НКО «Яндекс-Деньги, НКО «Глобал Эксчейндж», а также сотни других самых разных финансовых учреждений России.
Источник: ПрограмБанк
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