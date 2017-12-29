Актуальность темы превысила ожидания организаторов; в аудиторию, где проходило обучение, пришлось вносить дополнительные стулья. При этом больше половины собравшихся составили главные бухгалтеры и их заместители, в том числе, крупнейших страховых компаний России — «ВТБ Страхование», «РГС Жизнь», «Согласие», «Альфастрахование».



Доклад Генерального директора компании «ПрограмБанк» Евгения Хохлова был посвящен основным рискам, которые связаны с внедрением XBRL-отчетности в небанковской финансовой организации.



Докладчик отметил, что если раньше Банк России мог проверять только отдельные отчетные формы, то теперь он сможет анализировать все первичные данные организации, а при необходимости — исследовать, как отчетная форма соотносится с информацией от других участников рынка.



Соответственно любую ошибку оператора ЦБ теперь сможет трактовать как «сознательную фальсификацию отчетных данных». Или, в лучшем случае, «систематическую фальсификацию» (если ошибки возникают неоднократно).



Как известно, на банковском рынке именно «сдача недостоверной отчетности» в половине случаев указывается среди причин отзыва лицензии.

Все перечисленное показывает, что XBRL-отчетность — это не просто очередное законодательное требование, а принципиально новая задача для страховых компаний у профессиональных участников рынка ценных бумаг.



Евгений Хохлов показал, как корректная организация бизнес-процесса сдачи отчетности снижает риск предоставления недостоверных данных.

Среди предлагаемых инструментов:

Ранний контроль качества первичных данных.

Декомпозиция работы между разными сотрудниками компании, распараллеливание процессов сбора первичных данных и проверки показателей.

Средства автоматического контроля данных.

Сохранение связей между показателями отчетности и источниками данных. Это позволяет максимально быстро локализовать и исправить ошибку.

Все эти инструменты реализованы в решении « ПрограмБанк.XBRL ».

Учитывая сложность перехода на XBRL-отчетность, в разработке ПрограмБанка максимальное внимание уделено удобству работы бухгалтеров. Сдаваемые XBRL-показатели можно будет увидеть в привычной для бухгалтеров Excel-подобной форме, где уже отображаются все выявленные системой ошибки.



При этом данные в решении «ПрограмБанк.XBRL» можно сейчас загрузить в виде XML-отчетов, которые НФО ранее готовили для Банка России.

В настоящее время идет внедрение решения «ПрограмБанк.XBRL» в страховой компании «Ингосстрах».

Компания «ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке 28 лет.

Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — ПрограмБанк.ФронтОфис , ПрограмБанк.АБС и ПрограмБанк.БизнесАнализ , системы для инвестиционных компаний — Програмбанк.Инвест , страхового рынка — ПрограмБанк.Страхование , и микрофинансового рынка — ПрограмБанк.КредитМикро .



В 2016 году компания «ПрограмБанк» перевела на ЕПС и ОСБУ СПАО «Ингосстрах».

Согласно рейтингу российских поставщиков банковского программного обеспечения — IBS SalesLeagueTable — компания «ПрограмБанк» стабильно входит в перечень лучших поставщиков банковского ПО в России.



Среди клиентов компании : МФК «МигКредит», СПАО «Ингосстрах», Банк ВТБ, Дойче банк, НКЦ, Агентство по страхованию вкладов, компании «ВТБ Капитал» и «Ренессанс Капитал», НКО «Яндекс-Деньги, НКО «Глобал Эксчейндж», а также сотни других самых разных финансовых учреждений России.

Источник: ПрограмБанк