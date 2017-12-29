Райффайзенбанк предупредил клиентов о возможных сбоях в работе мобильного приложения кредитной организации. Об этом финучреждение сообщило в своем Twitter-аккаунте.



«Возможны сложности в работе мобильного приложения (вход, проведение операций). Мы уже активно занимаемся решением вопроса. Приносим свои извинения за неудобства», — отмечается в сообщении.

‼️📢Возможны сложности в работе мобильного приложения (вход, проведение операций). Мы уже активно занимаемся решением вопроса. Приносим свои извинения за неудобства.

— Райффайзенбанк (@Raiffeisen_Ru) 29 декабря 2017 г.