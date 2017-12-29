Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий бизнес в Крыму от плановых проверок до 1 марта 2019 года.

«Внести в федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 года «О принятии в Российскую Федерацию республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - республики Крым и города федерального значения Севастополь» изменения: в части десятой статьи 12 слова «До 1 января 2018 года» заменить словами «До 1 марта 2019 года», - цитирует Прайм текст документа, опубликованного на официальном портале нормативно-правовой информации.

Соответственно пункту десятому этого закона предполагалось, что в Крыму и Севастополе плановые проверки бизнеса ограничены одним разом в три года и до 1 января 2018 года не проводятся.