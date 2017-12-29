Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении валютного контроля физических лиц. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон направлен на устранение избыточных обременений для уполномоченных банков и физических лиц — резидентов при совершении валютных операций с использованием счетов, открытых ими в банках за пределами РФ, и расширение перечня разрешенных случаев зачисления денежных средств на счета физлиц-резидентов, открытые ими в банках за пределами России, минуя уполномоченные банки.

Помимо этого, документ устанавливает особенности выполнения физлицами-резидентами обязанностей уведомления налоговых органов о счетах, открытых в банках за пределами РФ, а также предоставления отчетов налоговым органам о движении средств по зарубежным счетам таких физлиц, если срок их пребывания за границей в течение календарного года в совокупности составил более 183 дней независимо от количества въездов в Россию в этом календарном году.

Сейчас валютным резидентом считается россиянин, заехавший в страну хотя бы на один день. Если же у него есть счета в зарубежных банках, он должен отчитываться о них перед российскими налоговиками — об открытии и закрытии, об операциях и остатках. Часть операций и вовсе запрещена: например, на иностранные счета нельзя зачислять доходы от трастов, деривативов, продажи зарубежной недвижимости, а до 2018 года — от продажи ценных бумаг. За нарушения грозит штраф — сначала в 75%, а потом в 100% суммы операции. Он может грозить даже за разрешенные операции, если они совершены по иностранному счету, о котором налоговики не были уведомлены, предупреждала в своем письме ФНС.