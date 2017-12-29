Закон направлен на устранение избыточных обременений для уполномоченных банков и физических лиц — резидентов при совершении валютных операций с использованием счетов, открытых ими в банках за пределами РФ.
Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении валютного контроля физических лиц. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон направлен на устранение избыточных обременений для уполномоченных банков и физических лиц — резидентов при совершении валютных операций с использованием счетов, открытых ими в банках за пределами РФ, и расширение перечня разрешенных случаев зачисления денежных средств на счета физлиц-резидентов, открытые ими в банках за пределами России, минуя уполномоченные банки.
Помимо этого, документ устанавливает особенности выполнения физлицами-резидентами обязанностей уведомления налоговых органов о счетах, открытых в банках за пределами РФ, а также предоставления отчетов налоговым органам о движении средств по зарубежным счетам таких физлиц, если срок их пребывания за границей в течение календарного года в совокупности составил более 183 дней независимо от количества въездов в Россию в этом календарном году.
Сейчас валютным резидентом считается россиянин, заехавший в страну хотя бы на один день. Если же у него есть счета в зарубежных банках, он должен отчитываться о них перед российскими налоговиками — об открытии и закрытии, об операциях и остатках. Часть операций и вовсе запрещена: например, на иностранные счета нельзя зачислять доходы от трастов, деривативов, продажи зарубежной недвижимости, а до 2018 года — от продажи ценных бумаг. За нарушения грозит штраф — сначала в 75%, а потом в 100% суммы операции. Он может грозить даже за разрешенные операции, если они совершены по иностранному счету, о котором налоговики не были уведомлены, предупреждала в своем письме ФНС.
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