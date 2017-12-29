Дорогие друзья, поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!

В наступающем году Желтой Земляной Собаки желаем, чтобы рядом всегда было надежное, верное и преданное окружение!

Пусть новый 2018 год принесет финансовую стабильность, успех в делах, подарит настоящее собачье чутье при принятии решений и исполнит ваши желания.

Пусть новости будут хорошими, а проекты интересными и перспективными!

Желаем крепкого здоровья, удачи, новых впечатлений и возможностей, вдохновения и реализации, достижения всех поставленных целей!

Счастья, любви и благополучия вам и вашим близким!

Спасибо, что в уходящем году вы были с нами. Надеемся, что и наступающий мы проведем вместе.

До встречи в январе 2018 года!

Коллектив Банкир.Ру