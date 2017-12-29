Российское строительство в ближайшие 17 лет совершит рывок, а растущий спрос на новостройки подстегнет ипотеку, пишут «Известия» .

Среднегодовые темпы роста строительства в 2021—2025 годах составят 5,1%, говорится в докладе РАН «Структурно-инвестиционная политика в целях обеспечения экономического роста России». Затем развитие рынка несколько замедлится, но в среднем в 2018—2035 годах скорость ввода новой недвижимости составит 4,2%. Вклад стройки в ВВП может составить 0,45—0,75 процентного пункта, полагают эксперты.

Расти будет производственное и жилищное строительство, уточнил один из авторов доклада, заведующий лабораторией анализа и прогнозирования производственного потенциала и межотраслевых взаимодействий РАН Александр Широв.



«Производственное строительство будет увеличиваться за счет опережающего роста инвестиций в основной капитал. Жилищное — благодаря активной реализации программ по ликвидации ветхого жилья», — отметил Александр Широв.

В официальный макропрогноз на ближайшую трехлетку Минэкономразвития также заложило опережающий рост строительной отрасли. Темпы ее развития с 4,2% в этом году увеличатся до 5,4% к 2020 году.



Также в России развивается ипотечное кредитование в силу рекордно низких процентных ставок. В 2017 году они опустились до 9—9,5%, свидетельствуют материалы Агентства ипотечного жилищного кредитования. У населения оживился спрос на квартиры в новостройках, добавил Александр Широв.