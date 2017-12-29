Главный путь повышения уровня благосостояния — это модернизация экономики, заявила в интервью «Парламентской газете» спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. По ее мнению, необходимо разобраться, почему шаги по модернизации российской экономики не дают ожидаемых результатов.

«Правительство России должно разобраться досконально в том, почему все шаги в этом направлении, предпринимавшиеся до сих пор, не дают ожидаемых результатов. И прийти, наконец, к решениям, которые сдвинут это дело с мертвой точки», — сказала спикер палаты.



Она заверила, что государство видит, что немалой части граждан живется материально нелегко. «Могу твердо сказать: государство видит, что немалой части граждан живется материально нелегко. Осознавая остроту этой проблемы, власть включила ее в практическую повестку дня своей деятельности в качестве сквозной, приоритетной», — подчеркнула Матвиенко.



По ее словам, повышения уровня благосостояния россиян можно добиться через модернизацию экономики, ее обновление, что приведет к увеличению числа рабочих мест и улучшению делового климата.



«Я имею в виду здесь как ее структурное и технологическое обновление, ведущее к увеличению высокооплачиваемых рабочих мест, так и улучшение делового климата, создание условий для развития предпринимательства. И в особенности — малого и среднего бизнеса», — пояснила спикер.

Кроме того, добавила она, идет подготовка целого ряда нормативных правовых актов, направленных на усиление защищенности социально уязвимых слоев населения, поддержку семей.