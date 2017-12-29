На 29 декабря 09.00 по мск. по данным СoinМarketСap , курс первой криптовалюты составляет $15,157 тыс., что на 4,58% выше, чем 24 часа ранее. Рыночная капитализация биткоина - $254 млрд.

Альткоины также выросли в цене за прошедшие сутки. В частности, Ethereum поднялся на 4,85% и теперь его курс составляет $758 при капитализации $73 млрд. Курс Ripple - $1,52. Он продемонстрировал рост на 14,43% за 24 часа. Капитализация его - $58 млрд. На четвертом месте при капитализации $43 млрд находится Bitcoin Cash. Курс криптовалюты - $2,604 тыс., что на 2,11% ниже, чем показатели 24 часа ранее.

Общая рыночная капитализация криптовалют составляет $589 млрд.