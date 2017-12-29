В среднем каждый пятый (22% опрошенных компанией Hays сотрудников финансового сектора) ожидает, что его доход в 2018 году вырастет до 10%, а каждый третий (38% респондентов) — от 20% и выше.
Половина специалистов из финансового сектора России недовольны своей зарплатой. При этом текущий уровень имеющихся доходов устраивает лишь 38% опрошенных. Такие данные содержатся в ежегодном исследовании рынка труда и зарплат в России Hays Salary Guide 2017, проведенном компанией Hays (имеется в распоряжении Банки.ру).
В поиске
Главный тренд, который выделяют аналитики Hays на финансовом рынке в 2017 году, — это активный набор персонала. Так, превалирующее большинство (около 80%) запросов банков, страховых и инвестиционных компаний к рекрутерам в текущем году касалось поиска новых сотрудников на постоянной основе. В итоге за последний год штат персонала увеличили 61% финансовых компаний в России, а 50% работодателей повысили зарплату уже имеющимся сотрудникам. При этом ввести сокращения сотрудников были вынуждены 23% опрошенных работодателей.
«Компании финансового сектора в последний год активно набирали персонал. Это говорит о том, что у финансовых компаний появился бюджет на расширение бизнеса, и стратегия сейчас направлена не на сокращение расходов, а на развитие, — поясняется в исследовании Hays. — Рекрутинговая активность в основном была сосредоточена в Москве, где находятся центральные офисы. Об этом свидетельствуют данные».
В опросе приняли участие около 5 тыс. профессионалов и более 500 работодателей из крупных компаний. Главным образом опрашивались международные компании. Основная часть опрошенных специалистов работает в Москве. Однако были также обработаны ответы респондентов из регионов.
Финансовые реки
«На финансовом рынке отмечается одна из самых высоких текучек кадров — о ней говорят 42% респондентов. При этом в отрасли, согласно исследованию, не наблюдалось снижения зарплат. Напротив, 42% опрошенных работодателей в 2017 году повышали уровень дохода сотрудников в пределах 10%, еще 18% заявили о росте до 20%. Впрочем, текущим уровнем доходов довольны лишь 38% опрошенных работников, и только 46% устраивают нематериальные бонусы от работодателя», — говорится в исследовании Hays.
В связи с этим 93% сотрудников готовы сменить место работы при конкурентной зарплате. Кандидаты готовы рассматривать новые предложения с повышением уровня компенсации минимум на треть от текущего уровня дохода. Примечательно, что зарплаты средних и топ-менеджеров в отрасли оставались в 2017 году на достаточно высоком уровне.
Судя по всему, в новом году финансовые компании продолжат увеличивать свои штаты. По крайней мере, об этом заявил почти каждый второй работодатель (46% опрошенных). Тем не менее 6% работодателей не исключают и сокращений. Повышать зарплаты готовы 58% работодателей. Однако в качестве предельного максимума такой надбавки они указали 10%.
Эти результаты значительно расходятся с ожиданиями сотрудников, отмечают аналитики Hays. В среднем каждый пятый (22% опрошенных сотрудников финансового сектора) ожидает, что его доход в 2018 году вырастет до 10%, а каждый третий (38% респондентов) — от 20% и выше.
По словам управляющего консультанта практики Financial Institutions Дарьи Аникиной, в общебанковском направлении наиболее популярными сегодня считаются специалисты в области data-science, аналитики big data и те, кто владеет блокчейн-технологией.
«Здесь рынок можно смело назвать кандидатским, так как работодателям пока сложно определить реальную стоимость таких специалистов, их навыки и влияние на бизнес. Тем не менее эти навыки в резюме сегодня поднимают цену кандидатов, они становятся востребованными как в банковском секторе, так и в IT-компаниях», — говорит Аникина.
Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru
Кто почем (в банках и финансовых институтах в целом)
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Deputy Branch Head / заместитель директора филиала по корпоративному бизнесу*
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Тип компании
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Москва и МО
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Опыт работы один — четыре года
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Опыт работы более четырех лет
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Вилка ежемесячной зарплаты (руб.)
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Средняя ежемесячная зарплата (руб.)
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Вилка ежемесячной зарплаты (руб.)
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Средняя ежемесячная зарплата (руб.)
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Государственная компания
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Частная компания
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*в корпоративном бизнесе
***
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Large Corporate Relationship Manager / менеджер по работе с отраслевыми клиентами*
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Тип компании
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Москва и МО
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Опыт работы один — четыре года
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Опыт работы более четырех лет
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Вилка ежемесячной зарплаты (руб.)
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Средняя ежемесячная зарплата (руб.)
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Вилка ежемесячной зарплаты (руб.)
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Средняя ежемесячная зарплата (руб.)
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Государственная компания
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Частная компания
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*в корпоративном бизнесе
***
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Head of Branch / директор филиала*
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Тип компании
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Москва и МО
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Опыт работы один — четыре года
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Опыт работы более четырех лет
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Вилка ежемесячной зарплаты (руб.)
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Средняя ежемесячная зарплата (руб.)
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Вилка ежемесячной зарплаты (руб.)
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Средняя ежемесячная зарплата (руб.)
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Государственная компания
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Частная компания
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*в розничном бизнесе
***
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Head of Branch / управляющий дополнительным офисом*
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Тип компании
|
Москва и МО
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Опыт работы один — четыре года
|
Опыт работы более четырех лет
|
Вилка ежемесячной зарплаты (руб.)
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Средняя ежемесячная зарплата (руб.)
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Вилка ежемесячной зарплаты (руб.)
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Средняя ежемесячная зарплата (руб.)
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Государственная компания
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Частная компания
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*в розничном бизнесе
***
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Sales Analyst / аналитик по продажам*
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Тип компании
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Москва и МО
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Опыт работы один — четыре года
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Опыт работы более четырех лет
|
Вилка ежемесячной зарплаты (руб.)
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Средняя ежемесячная зарплата (руб.)
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Вилка ежемесячной зарплаты (руб.)
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Средняя ежемесячная зарплата (руб.)
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Государственная компания
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160 000
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Частная компания
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*в розничном бизнесе
***
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Head of marketing / директор по маркетингу
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Тип компании
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Москва и МО
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Опыт работы один — четыре года
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Опыт работы более четырех лет
|
Вилка ежемесячной зарплаты (руб.)
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Средняя ежемесячная зарплата (руб.)
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Вилка ежемесячной зарплаты (руб.)
|
Средняя ежемесячная зарплата (руб.)
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Государственная компания
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Частная компания
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***
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Manager of mobile banking / специалист по развитию мобильного банкинга
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Тип компании
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Москва и МО
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Опыт работы один — четыре года
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Опыт работы более четырех лет
|
Вилка ежемесячной зарплаты (руб.)
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Средняя ежемесячная зарплата (руб.)
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Вилка ежемесячной зарплаты (руб.)
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Средняя ежемесячная зарплата (руб.)
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Государственная компания
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Частная компания
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Средние зарплаты у специалистов различных должностей в финансовой сфере.doc
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