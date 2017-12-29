Российский рынок откроется нейтрально, так как на форекс стабильная торговля рубля возле отметки 57,5 за доллар и слабая динамика движения азиатских фондовых индексов. При этом на протяжении двух последних дней цена ближнего фьючерса на индекс MSCI развивающихся рынков постепенно увеличилась почти на 1%, что связано с общим ослаблением доллара на форекс. Это связано с сужением спредов между ближними и дальними гособлигациями США, что заставляет инвесторов говорить об уплощении кривой доходности. Иными словами, инвесторы ожидают ослабления экономики США. Вместе с тем, трейдеры продолжают отыгрывать сокращение запасов сырой нефти в США и не дают цене на нефть сползти ниже $66,2 за баррель.

Также отметим, что в течение ноября-декабря добыча «черного золота» в США остается на высоком уровне в 9,6 – 9,75 млн б/с, что является фактором риска для продолжения роста цены. Кроме того, объемы торгов остаются существенно низкими из-за новогодних праздников. Поэтому не исключено, что движение цены на нефть вверх после праздников будет отыграно вниз. Кроме того, перед длинными праздниками в качестве страховки от любых рисков инвесторы могут предпочесть доллары рублям.