Международное рейтинговое агентство Fitch оставило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) «В+» и рейтинг поддержки «4» МТС Банка в списке на пересмотр с возможностью понижения.

«Негативный» прогноз по рейтингам отражает рейтинги мажоритарного акционера банка — АФК «Система». Рейтинги АФК «Система» первоначально были помещены в список на пересмотр в июне 2017-го в связи с судебным разбирательством с НК «Роснефть». Недавно эти две компании заключили мировое соглашение, одобренное арбитражным судом, в соответствии с которым АФК «Система» обязуется выплатить компании «Башнефть» 100 млрд рублей.

«На сегодня Fitch не может в полной мере оценить влияние данного соглашения на кредитоспособность АФК «Система», — подчеркнули в агентстве.



РДЭ и рейтинг поддержки МТС Банка обусловлены потенциальной поддержкой в случае необходимости со стороны его акционера АФК «Система» и/или ее дочерних структур. Данное мнение основано главным образом на истории поддержки капиталом, включая капитал в размере 15 млрд рублей, предоставленный в 2016-м, роли МТС Банка как казначейства группы и ассоциировании бренда с МТС.



В то же время разница в один уровень между рейтингами АФК «Система» и МТС Банка отражает слабую прибыльность банка до недавнего времени, ограниченность его клиентской базы и его стратегическую значимость для группы.

Подтверждение краткосрочного РДЭ на уровне «B» учитывает мнение Fitch о том, что долгосрочный РДЭ банка вряд ли будет понижен более чем на два уровня с учетом самостоятельной кредитоспособности банка, которая отражена в его рейтинге устойчивости «b-».

Решение об исключении долгосрочного РДЭ МТС Банка из списка на пересмотр с возможностью понижения будет принято после принятия решения по рейтингам АФК «Система», когда Fitch полностью оценит влияние на ее леверидж и кредитоспособность в более широком плане недавнего мирового соглашения с «Роснефтью».

Рейтинговые действия по материнской структуре, вероятно, также приведут к аналогичному действию по обусловленным поддержкой рейтингам МТС Банка при сохранении существующей разницы в рейтингах. В случае непредоставления своевременной поддержки материнской структурой при необходимости возможно увеличение разницы в рейтингах.