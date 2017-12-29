Банк России в январе — феврале 2018 года проведет стресс-тестирование рынка ипотечного кредитования, следует из программы обследований на первое полугодие, опубликованной на сайте регулятора.

Согласно материалам ЦБ, предполагается провести «анализ чувствительности кредитного качества портфелей ипотечных кредитов банков к ухудшению макроэкономического фона для целей оценки устойчивости банковского сектора». Участниками обследования станут Сбербанк , ВТБ, Газпромбанк, банк «ДельтаКредит» и Россельхозбанк.

На январь — февраль следующего года также запланировано обследование ситуации на рынке ипотечного жилищного кредитования в иностранной валюте. Всего в программе обследований Банка России на первое полугодие 2018-го 19 пунктов, в том числе обследование достаточности валютной ликвидности крупнейших кредитных организаций и стресс-тестирование банков по методу bottom-up.