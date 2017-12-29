Банк России 29 декабря отозвал лицензию у вологодского банка «Северный Кредит» (регистрационный номер 2398). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», поясняют в ЦБ.

«В ходе проводимой Банком России инспекционной проверки АО КБ «Северный Кредит» установлен факт отсутствия в распоряжении банка первичных документов, подтверждающих его права собственности на приобретенный в конце декабря 2017 года крупный портфель ценных бумаг. Надлежащая оценка принятого риска по указанной сделке выявила полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала). Договор о приобретении ценных бумаг заключен временно исполняющим обязанности руководителя кредитной организации и имеет признаки «схемных» операций. Таким образом, недобросовестные действия руководства АО КБ «Северный Кредит», осуществленные в целях крупномасштабного вывода активов, привели к краху финансового учреждения. Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы», — отмечается в релизе Центробанка.

В связи с возникшим дефицитом ликвидности в последней декаде декабря банк «Северный Кредит» оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами и вкладчиками. Банк России неоднократно применял в отношении «Северного Кредита» меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

«Северный Кредит» — участник системы страхования вкладов.

В среду банк был вынужден отключить банкоматы по всей своей сети в связи с отсутствием наличных денежных средств. В своем сообщении кредитная организация указывала, что клиенты, не успевшие снять денежные средства с банковских карт в 2017 году, «смогут воспользоваться данной возможностью в 2018 году, после официального сообщения об отзыве лицензии у АО КБ «Северный Кредит». Ранее в среду стало известно, что Центробанк с 27 декабря ввел запрет на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей; на заключение новых договоров банковского вклада или договоров банковского счета; а также на зачисление дополнительных средств во вклады, открытые в банке «Северный Кредит» до 27 декабря.

Во вторник сообщалось, что карты банка не принимаются в банкоматах банков-партнеров и терминалах оплаты торговых сетей. Тогда же банк впервые предложил не успевшим получить деньги клиентам дождаться сообщения об отзыве лицензии .

В пятницу, 22 декабря, банк сообщил о техническом сбое в процессинговом центре, в связи с которым кредитная организация временно ограничила максимальный суточный объем операций физлиц. «Клиенты банка имеют возможность снять наличные денежные средства в банкоматах до 15 тысяч рублей в сутки», — отмечали в банке. А 23 декабря «Северный Кредит» проинформировал о снижении суточного лимита на снятие наличных до 5 тыс. рублей. При этом уточнялось, что «технические проблемы, связанные с оплатой товаров и услуг при помощи POS-терминалов банка, исправлены». В понедельник заместитель губернатора, начальник областного департамента финансов Вологодской области Валентина Артамонова сообщила, что 25 декабря банком принято решение о прекращении финансовых операций. «Одной из возможных причин сложившейся ситуации явились недобросовестные действия работников банка », — сказала она. По словам источника портала Банки.ру, с 25 декабря «Северный Кредит» отключен от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП).

25 декабря «Северный Кредит» на своем сайте сообщил об исчезновении руководства . «В настоящее время КБ «Северный Кредит» подано заявление в правоохранительные органы. Врио председателя правления Сергей Крылов, а также ряд сотрудников, назначенных новыми акционерами банка, исчезли», — констатировали в банке.