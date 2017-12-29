Директор блокчейн стартапа INK Labs Foundation Даниэль Чжай презентовал биржу активов интеллектуальной собственности, построенную на блокчейне Qtum, которая поможет представителям искусства защитить свои творческие работы и получать за них денежную компенсацию.

Как сообщает Altcoin.info , стартап INK намерен внедрить технологию блокчейн в творческую индустрию. Это поможет творческим людям защищать, распространять и получать вознаграждение за свою работу. Характер технологии блокчейн с одноранговыми сетями (P2P) позволяет людям искусства получать компенсацию за свои творения от сторонников и поклонников, независимо от третьей стороны.

В результате презентации, компания INK уже привлекла $65 млн в ходе своего ICO в ноябре и планирует первый запуск системы уже в 1 квартале 2018 года.