Выплаты клиентам банка «Северный Кредит», у которого ЦБ в пятницу отозвал лицензию, начнутся не позднее 18 января 2018 года. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Не позднее указанной даты агентство опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте АСВ в Интернете официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам .



Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 12 января.